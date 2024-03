“Grande Fratello” | brutto risveglio per Beatrice | cos’è successo

(Di venerdì 1 marzo 2024) News tv. “”,Luzzi è la prima finalista di questa nuova edizione del reality show Mediaset. Questa mattina l’attrice ha avuto una causa di uno degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme che cosa èLeggi anche: Marco Maddaloni, grave lutto per il gieffino Leggi anche: “Dritto e Rovescio”, minacce choc all’ospite in studio “”, le novità dell’ultima puntata “”, la scorsa puntata del reality di Canale Cinque è stata ricca di novità. Anita Olivieri si è confidata con Massimiliano Varrese e Rosy Chin, dichiarando agli inquilini di avere un interesse per Alessio Falsone. Il gieffino, però, nelle ultime ore ...

Perla viene richiamata dal Grande Fratello per aver parlato di Alessio in codice, lo stesso usato da Mirko e Greta a Temptation Island. Nella casa del Grande ... (movieplayer)

Marco Maddaloni ha lasciato la casa del Grande Fratello a causa di un lutto. In queste ore si erano moltiplicate le voci sulle cause del possibile abbandono ... (superguidatv)

Marco Maddaloni abbandona «momentaneamente» il Grande Fratello, cosa è successo Morto il suocero Mario: il doloroso addio su Instagram: Marco Maddaloni lo scorso 28 febbraio dopo la diretta del Grande Fratello ha lasciato la casa di Cinecittà. «Il concorrente lascia momentaneamente la casa per ...corriereadriatico

Cosa è successo a Marco Maddaloni al Grande Fratello: lo danno per morto, ma è lutto in famiglia: Importante capire cosa è successo a Marco Maddaloni al Grande Fratello, considerando che alcuni lo danno per morto, ma c'è lutto in famiglia ...bufale

Grande Fratello, sorella di Perla Vatiero non si risparmia: “Quando uscirà, vedrà che…”: Nelle ultime ore la sorella della concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero è intervenuta sui social in difesa dell’inquilina.tvdaily