Grande Fratello | Anita Olivieri in crisi a causa di Alessio Falsone | “E’ un incubo | mi mette seriamente in difficoltà”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 1 marzo 2024) La situazione sentimentale dialha fatto discutere sin dal primo giorno. La giovane ragazza, entrata in coppia con Giuseppe Garibaldi, ha sempre raccontato di essere fidanzata al di fuori del reality e di rimanere fedelissima al suo lui. Molte volte Beatrice Luzzi l’ha accusata di non lasciarsi abbastanza andare, di essere palesemente forzata nel tenersi le emozioni. Maha sempre dato contro all’attrice di Vivere perché a differenza di lei sceglierebbe semplicemente di avere delle relazioni ponderate. Si vociferava che la gieffina avesse un amore travolgente e impossibile con un autore del, chicca di gossip chiaramente mai emersa in puntata, per ovvi motivi. Dunque a un certo punto gli spettatori del game show si ...