Gp del Bahrain | oggi le qualifiche della gara | la Ferrari punta in alto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sakhir, 1 marzo 2024 – Giornata di, venerdì 1° marzo, per il GP del, primo apmento del Mondiale 2024 di F1. Dopo le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) di ieri, sul circuito di Sakhir sono in programma le Libere 3 e leche decideranno e a chi andrà la prima pole-positionstagione. Domani, sabato 2 marzo, lache assegna i primi punti iridati dell’anno. Hamilton leader nella prima giornata Ieri Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere. L’ingleseMercedes gira in 1’30?374 precedendo il connazionale e compagno di squadra George Russell (1’30?580) e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’30?660). Quarto posto per la migliore delle ...

"It feels like a race car": Lewis Hamilton "shock" by Mercedes' early pace in Bahrain: Seven-time Formula 1 world champion Lewis Hamilton admits he was surprised to top the timesheets on the first day of action at the Bahrain Grand Prix and he be ...bignewsnetwork

F1 | Marko: "2024 Un 2023 bis. Gli altri lottano per il 2° posto": Insomma, una Red Bull ancora davanti a tutti. Almeno secondo Marko, che vede i rivali lottare esclusivamente per il secondo posto per il secondo anno consecutivo. Più che una previsione, quasi una ...it.motorsport

A che ora la F1 oggi in tv: programma qualifiche GP Bahrain 2024, streaming, guida TV8 e Sky: Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere, da oggi ...oasport