Gp del Bahrain | Leclerc è secondo in qualifica | “Un po’ deluso | ma in gara attaccherò”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sakhir, 1 marzo 2024 – Max Verstappen in pole position nel Gp del, che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1, davanti alla Ferrari di Charles. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha conquistato la 34esima pole della carriera. Verstappen. ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche girando in 1’29”179 e ha preceduto la Ferrari di(+0”228). Il monegasco ha ottenuto iltempo e partirà in prima fila. In terza posizione la Mercedes del britannico George Russell (+0”306), che apre la terza fila completata dalla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+0”328), quarto in griglia. Il messicano Sergio Perez (+0”358), alla guida dell’altra Red Bull, ha ottenuto il quinto tempo e in terza fila sarà affiancato dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso ...

