(Di venerdì 1 marzo 2024) L'olandese della Red Bull davanti a tutti, l'altra rossa di Sainz è quarta Maxinposition nel Gp del, che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche girando in 1'29''179 e ha preceduto ladel

Il Mondiale 2024 della Formula 1 ha mandato in archivio, anche, la lotta per la prima pole position di questa stagione motoristica dedicata al Circus più ... (metropolitanmagazine)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza A CHE ORA LA DIFFERITA DELLE QUALIFICHE SU TV8 PROGRAMMA GARA SU TV8 SABATO 2 MARZO 18.13 ... (oasport)

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Bahrain , prima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Sakhir. I piloti si sono fronteggiati a ... (oasport)

F1: Verstappen conquista la pole davanti a Leclerc in Bahrain: Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato la pole position del Gp di Bahrain davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Alle loro spalle la Mercedes di George Russel (Mercedes) e l'altra Ferrari di ...ansa

Gp Bahrain, Verstappen in pole e Leclerc secondo con Ferrari: Max Verstappen in pole position nel Gp del Bahrain, che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche girando in 1' ...adnkronos

Pagina 3 | Qualifiche F1 Gp Bahrain: aggiornamenti Ferrari, dove vedere in tv e orario: Dopo le prove libere, si assegna la prima pole del Mondiale 2024: ecco tutte le informazioni e le novità in tempo reale ...corrieredellosport