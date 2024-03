Gp Bahrain | pole per Max Verstappen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 1 marzo 2024) 18.10 E' dell'iridato in carica Maxla primadella stagione. In, l'olandese in qualifica rifila oltre 2 decimi a Leclerc e 3 decimi a Russell e Sainz (che si dividono la seconda fila separati da una manciata di millesimi).A poco più di 3 decimi anche la terza fila, con la seconda Red Bull, di Perez e l'Aston Martin di Alonso. In quarta le McLaren di Norris e Piastri. Nono tempo per la Mercedes di Hamilton. Le Ferrari hanno ottenuto il miglior tempo in Q1 (con Sainz) e in Q2 (con Leclerc).