Governo | Cdm lunedì alle 11

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato perore 11 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: schema di disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra ildella Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); schema di decreto legislativo su Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e ...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha svolto una informativa in merito all'avvio della procedura di

Anziani/ Decreto "graziato" in Conferenza Unificata: l'Intesa non c'è ma si sblocca il testo per il Cdm: Fumata grigia più che nera in Conferenza Unificata per il Dlgs sugli anziani non autosufficienti (e non solo), in attuazione della legge 33 del 23 marzo scorso. Il via libera all'unanimità, ...sanita24.ilsole24ore

Scontri a Pisa, Meloni: «Mai vietate manifestazioni pro Palestina. Pericoloso togliere sostegno alla polizia, sanzioni per chi sbaglia»: Lo fa in un’intervista al Tg2, dopo che già martedì in Cdm aveva anticipato ai colleghi di Governo quel che pensava. «Penso – afferma la premier – che togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni ...ilgazzettino