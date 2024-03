Governo | attenzione alla conferenza di Panama

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dall'Oms solo disastri. Adesso si accende lo scontro sui fondi. Hanno chiuso un occhio sulla pandemia, vogliono stravolgere l'agricoltura e promuovono lo spopolamento del mondo: ecco perché l'agenzia Onu per la salute è inutile e dannosa. Ed è per questo motivo che Daniele Capezzone accende un faro sulla Cop 10 che si terrà adove il CommissarioSalute per l'Ue, Stella Kyriakides, chiede di fatto di recepire in pieno ciò che sarà deciso nel vertice. Al centro della discussione anche le sigarette elettroniche che verrebbero equiparate a quelle a combustione.