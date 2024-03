Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un utente di GoFundMe ha aperto una raccolta fondi per creare eSim da distribuire ai cittadini palestinesi. Al giornale The Verge ha spiegato che una volta raccolti i soldi non è più riuscito a far arrivare le eSim a destinazione:fine ha restituito tutto ai donatori.