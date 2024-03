Gli ululati ad Arasomwan Multata Grottazzolina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cinquecento euro di multa e... passa la paura.se l’è cavata tutto sommato a buon mercato e senza troppe conseguenze ‘concrete’. Resta tuttavia la questione morale, ma questo è un altro discorso. Ieri, il giudice sportivo della Federvolley, Marco Stefano Marzano, ha comminato ‘solo’ una sanzione pecuniaria al club marchigiano, responsabile ‘oggettivamente’ del comportamento di qualche tifoso al seguito, in occasione del match di domenica scorsa al Pala de André contro la Consar (vinto poi 2-3), quando, a Martins, centrale italo nigeriano, nel corso del 4° set, sono stati recapitati insulti razzisti, piovuti dal settore ospiti. Il dispositivo del comunicato n.29 giustifica la sanzione pecuniaria in maniera laconica: "per aver, propri isolati sostenitori, assunto deprecabile comportamento discriminatorio nei confronti di un atleta ...