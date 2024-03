Gli ultimi (buoni) dati sull'economia italiana dicono che è ora di abbassare i tassi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un’vitale. Il quadro che emerge dagli’inflazione, la crescita e gli occupati dipingono luci e ombre, ma nel complesso la nostrasta riuscendo a navigare le incertezze internazionali e geopolitiche che continuano a caratterizzare l’internazionale. Per quanto riguarda l’occupazione, a gennaio gliIstat evidenziano un calo di questa, rispetto al mese di dicembre 2023, per effetto della diminuzione dei dipendenti a termine, che scendono a 2 milioni e 953 mila, e degli autonomi, meno 5 milioni e 45mila. Entrando nel dettaglio, il numero degli occupati risulta essere pari a 23 milioni e 738 mila unità. Dato superiore rispetto a gennaio 2023 di 362 mila unità. Su base mensile, ...

Ecco gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. ... (panorama)

Erano in crisi da mesi, lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. La fine della storia ... (ilmessaggero)

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Quali Sono I Benefici Delle Mandorle Per Gli Uomini: Opinione degli esperti di Kelsey Masso Master of Science in Health and Wellness Management /Bachelor of Science in Food and Nutrition · 2 years of experience · USA 1. Le mandorle aumentano il livello ...msn

Italia, disoccupazione gennaio stabile a 7,2%, resta su minimi da 2008 - Istat: ROMA (Reuters) - A gennaio, rispetto al mese precedente, diminuiscono gli occupati e i disoccupati, mentre aumentano gli inattivi. Secondo dati Istat diffusi stamani, nel mese in esame il tasso di dis ...msn

Cinema al cento per 100, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 29 febbraio: È solo una delle tante battaglie che si combatteranno in “Dune – Parte Due”, il cui impianto visivo e sonoro (con gli inquietanti bassi di Hans Zimmer) è di innegabile impatto in un film che riprende ...tribunatreviso.gelocal