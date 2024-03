“Gli Orienti di Artaud” | al Monastero del Carmine incontri | esposizioni e spettacoli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Aldeldi Bergamo, dal 10 al 17 marzo 2024, si terrà “Glidi”, otto giorni di, conferenze,, proiezioni eche il Teatro Tascabile dedica ad Antonine alla sua relazione con il teatro balinese.poeta, attore, visionario, uno dei grandi profeti del teatro, un “uomo-teatro” al centro della cultura del suo tempo, per più di un secolo studiato e discusso, per via delle sue affermazioni radicali e delle sue immagini, bellissime e difficili da decifrare proprio per la loro concretezza, che le rende ardue per chi non abbia avuto esperienze simili. Nell’agosto del 1931, in occasione dell’Esposizione coloniale di Parigi,assisté ad uno ...