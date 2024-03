Gli imballaggi e il primato italiano Cosa dice il rapporto Anci-Conai

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mentre a Bruxelles si sta decidendo, proprio in questi giorni, quale dovrà essere la futura normativa sulla gestione deglie dei rifiuti dio, a Roma, ieri, sono stati presentati dati e numeri che confermano ilin Europa del nostro Paese in fatto di raccolta e riciclo di questa tipologia di rifiuti, confermando la bontà della scelta fatta oltre venticinque anni fa che ha portato il sistema di gestione deglia essere un’eccellenza tra i paesi dell’Unione europea. I fatti, innanzitutto, dei quali abbiamo già riferito, e più di una volta, su questo giornale. Nel novembre 2022 la Commissione Europea presentava, al Parlamento e al Consiglio, una proposta di Regolamento che stravolgeva i principi fino ad allora adottati con due successive direttive. E lo faceva con un atto di diritto, ...

