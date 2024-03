Gli eccessi di Israele e le ambiguità palestinesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Relativamente al conflitto traed Hamas, vorrei fare alcune riflessioni. Premetto di non essere un filo israeliano, ma di avere una certa allergia per l’ipocrisia in genere... Punto primo : I terroristi di Hamas, non sono quattro gatti male armati, bensì una grossa organizzazione ben ramificata in Palestina, armata fino ai denti con armi modernissime. Punto secondo: ...ma quando gli uomini di Hamas hanno costruito le decine di chilometri di tunnel sotterranei a Gaza, gli abitanti erano tutti ciechi e sordi? Parliamo di tunnel che in certi casi permettevano addirittura il transito di veicoli! Vogliamo raccontarci che nessuno se ne è accorto?Punto terzo: vogliamo parlare di come reagirono moltied altri del mondo arabo all’indomani del crollo delle Torri Gemelle in America? Scesero in strada a festeggiare! Allora, mi spiace per i ...