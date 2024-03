“Gli ebrei a Firenze vivono un momento difficile” | dice il presidente della comunità ebraica

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Per gliè sicuramente un. Per la prima volta dopo tanto tempo ci sentiamo schiacciati, isolati”. A dirlo, intervistato dal Foglio, è il p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Per gli ebrei a Firenze è sicuramente un momento difficile. Per la prima volta dopo tanto tempo ci sentiamo schiacciati, isolati”. A dirlo, intervistato dal ... (ilfoglio)

Cattolica, Giornata dei Giusti: un video e un libro in ricordo di Guido Morganti realizzati dagli studenti: Un video e un libro per ricordare Guido Morganti, il sarto cattolichino “Giusto tra le Nazioni”, nella Giornata europea dei Giusti che si celebra il 6 marzo. Cattolica non dimentica mai il suo concitt ...chiamamicitta

All’origine del genocidio: la visita alla città polacca di Tarnow. VIDEO: Il viaggio della memoria di Istoreco oggi ha fatto tappa nella cittadina polacca in cui i nazisti, nelle prime fasi della guerra, uccisero tutti gli ebrei che rappresentavano metà della popolazione.reggionline

Giornata europea Giusti: Bruck, “la città di Assisi ha fatto tanto per noi ebrei e non lo dimenticheremo mai”: “La città di Assisi ha fatto tanto per noi ebrei e non lo dimenticheremo mai”. A dirlo in un messaggio online sui canali social del Museo della Memoria, Assisi 1943-1944, in occasione della Giornata ...agensir