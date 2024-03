Gli agricoltori francesi bloccano a sorpresa l’Arco di trionfo a Parigi | 66 arresti

Alla fine non è finita sotto i trattori, ma per evitare l’ira degli agricoltori si è dovuti scendere a più di un compromesso. La Nature restoration law (Nrl) ... (linkiesta)

CRISI Cia Capitanata: “Lottare uniti per risollevare da crisi agricoltura territorio”: È un appello all’unità quello lanciato da Cia-agricoltori Italiani Capitanata nell’incontro di ieri, giovedì 29 febbraio 2024, a Torremaggiore. Nella Sala del Trono del Castello Ducale, gli ...statoquotidiano

Trattori: continua il blocco alla frontiera fra Spagna e Francia: agricoltori verso un accordo con il governo catalano, si tratta anche sull’uso dell’acqua a disposizione del settore ...unionesarda

agricoltori, la protesta continua: 100 trattori in marcia. “Avanti fino a quando la Regione non ci riceverà”: L'associazione 'Uniti per l'agricoltura' promuove una nuova giornata di protesta sulle strade del Basso Molise. Un centinaio i mezzi partiti da Piazza Donatori di Sangue per una marcia con bandiere e ...primonumero