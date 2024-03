Gli abusi delle forze dell’ordine non sono monitorati ufficialmente in Italia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 1 marzo 2024) di Anna Toniolo Dopo le manifestazioni del 23 febbraio di Pisa e Firenze in cui alcuni cortei studenteschi pro-Palestinastati violentemente caricati dalledi Polizia, si è acceso un dibattito che continua ancora oggi. Il bilancio nelle due città è stato di 18 studenti feriti, tra cui dieci minorenni. In particolare su quanto accaduto a Pisa la procura ha aperto un fascicolo d’indagine, al momento verso ignoti, per ricostruire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità della catena di comando. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la posizione di quindici agenti. In una nota, la polizia ha sottolineato che la manifestazione non era stata preavvisata dagli organizzatori e che nel corso della giornata sarebbero emerse «difficoltà operative di gestione». Nei giorni scorsi, ...