Giustizia vs vendetta. La memoria biologica dei traumi collettivi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 1 marzo 2024) I tragici eventi seguiti all’azione terroristica di Hamas, con la rabbiosa reazione militare di Israele ha riportato di attualità il dibattito sulla contrapposizionevs. Sui media, ad interrogarsi sono maggiormente le personalità che ritengono sproporzionate e criminali le operazioni condotte dall’IDF. Gli strumenti retorici, che sono propri di ogni tecnica comunicativa, sembrano offrire al lettore “casuale” dei quesiti provocatori: “cosa avresti fatto se tu fossi a capo di Israele?”; “se tu fossi palestinese come giudicheresti l’occupazione israeliana e cosa resterebbe d’altro se non le azioni di Hamas?”. DallaallaDomande per palati non sofisticati, che non possono che avere risposte bofonchiate, visto che sono rivolte a soggetti che nulla hanno a che fare con questi ...