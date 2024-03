Giuseppe Petetta | Bici lungo tutti i viali Ritardi sulla Cervese? Fondi da trovare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024), sta lavorando al nuovo piano di Protezione civile. A che punto è? "Sarà pronto tra due o tre mesi, ma questo perché il piano è subordinato al piano di Bacino redatto dalla Regione. Una volta licenziato questo documento verrà integrato con il nostro piano comunale". Quindi è pronto? "Siamo stati ini quartieri per spiegare intanto il vecchio piano, quali siano le competenze dell’ente comunale, quali i contatti e quali le procedure. Abbiamo raccolto i pareri e i suggerimenti e, una volta visionato il piano di Bacino, vedremo come integrarli con il piano comunale". Graziano Rinaldini, candidato sindaco del centrosinistra, ma anche volontario della Protezione civile di Forlimpopoli, in una intervista rilasciata al Carlino, ha detto che il fango dalle fogne doveva essere pulito prima che si seccasse "come ...