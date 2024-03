Giuseppe Barbera si esibisce al Cenacolo del Brunelleschi della Caserma Simoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 - Sarà per via dell’ambientazione – ildeldi Firenze -, oppure per la magia delle note e delle parole di alcuni dei brani più famosi di Mogol. Ma è certo che l’evento promosso sabato 16 marzo alle 17 dall’Associazione Firenze in Armonia si preannuncia particolarmente emozionante. Protagonista il maestro– in arte Gioni -, docente al Centro Europeo di Toscolano (Universitàmusica di Mogol) nonché direttore di orchestra e pianista che vediamo spesso accompagnare la voce di Arisa. “Durante il concerto, rigorosamente a scopo solidale – spiega il presidente di Firenze in Armonia Federico Faldi -, assisteremo ad una sublime interpretazione dei testi di uno dei più noti e ...