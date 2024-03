Giulia De Lellis ufficializza la rottura con Carlo Beretta? Il video

Amatissima non solo dalle Gen Z ma anche dalle loro madri accorse a Roma per incontrarla in occasione del primo pop-up della sua linea skincare Audrer, Giulia ... (vanityfair)

Sono uno strumento di lavoro che tiene il corpo in tensione continua e lo modella. Molto utili per l'allenamento, anche per i più pigri. Ecco come si usano (vanityfair)