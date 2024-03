Giulia De Lellis annuncia la fine della sua storia con Carlo Beretta | la frecciatina tra le righe non passa inosservata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 1 marzo 2024) E’ davvero finita traDe? Da qualche settimana si rincorrono le voci di una crisi profonda nella coppia, iniziata esattamente dopo il Capodanno trascorso in Messico. Qualcosa sembra essersi incrinato definitivamente e la confermarottura arriva in queste ore da partestessa influencer, che loin una Story, seppur tra leDesi sono lasciati Qualcuno potrebbe non essersi soffermato sulle parole pronunciate daDenelle sue Instagram Stories, mentre parla di trucchi, ma proprio la nota influencer, ex volto di Uomini e Donne, ha confermato la ...