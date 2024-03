Giugliano-Aversa | è inferno di traffico tra via Appia e via Gioberti

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) È una giungla ditra via Colonne e via. Le due arterie da ieri sono completamente bloccate e per gli automobilisti e residenti della zona è unpiù del solito. Il cantiere dell’EaV che va avanti ormai da due anni ha visto da ieri la chiusura anche dell’incrocio con Melito e Sant’Antimo L'articolo Teleclubitalia.