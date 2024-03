Giuffredi e gli assistiti nel Napoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mario, procuratore di alcuni giocatori del, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kissper parlare dei suoi: “Ero al Mapei Stadium per Sassuolo-, mi sono divertito e mi sono emozionato a vedere la curva dei tifosi partenopei con la squadra che andava a ringraziare per il supporto. Li ho rivisti squadra, sembravano essere tornati quello dell’anno scorso, mi ha lasciato stupito. Ogni volta che parlo di Mario Rui mi arrabbio con gli allenatori, sembra sempre di dover tornare ai primi giorni di scuola dove si azzera tutto”. Il rapporto con il presidente del“Calzona facesse quello che meglio crede e che gli pare, perché gli allenatori si comportano con Mario Rui in maniera prevenuta. Ho ascoltato le parole di De Laurentiis sui procuratori, ...

Tra Giuffredi e De Laurentiis stanno volando gli stracci . Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. stanno volando gli stracci , come in ... (ilnapolista)

Ag. Mario Rui: "Con lui comportamento premeditato da tutti gli allenatori, sono inca**ato!": Mario Giuffredi, agente di Mario Rui ... Ma non mi incazzo con i giornalisti, mi incazzo con gli allenatori perché ogni volta che arriva un allenatore nuovo sembra di tornare al primo giorno di scuola ...tuttonapoli

Calciomercato Fiorentina, Zaccagni obiettivo caldo per l’estate: dalla valutazione di Lotito al possibile rinnovo: Calciomercato Fiorentina – La gara di questa sera contro la Lazio sarà l’occasione per i Viola non solo per riprendere il discorso Champions ma anche per osservare da vicino uno dei principali obietti ...calcioinpillole

MERCATO - Lazio, obiettivo rinnovo per Zaccagni: La Lazio non vuole lasciarsi sfuggire Mattia Zaccagni. Presto il ds Fabiani incontrerà l'agente Giuffredi col quale i rapporti non sono dei migliori: si proverà a buttare acqua sul fuoco, nel ...napolimagazine