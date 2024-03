(Di venerdì 1 marzo 2024) La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l'per, ossia il commissariamento per la società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché e da lei presieduta fino al gennaio 2022, prima di dismettere cariche e quote. I, dopo gli esiti dell'ispezione che hanno evidenziato gravi criticità nei conti e nella gestione della spa, hanno accolto la richiesta dell'aggiunto Laura Pedio e del pm Marina Gravina e di un gruppo di soci di minoranza, col legale Antonio Piantadosi.

Milano , 31 gen. (Adnkronos) - Durante la procedura di consegna "non è possibile prevedere con chiarezza" quale istituto penitenziario ungherese verrà inserito ... (liberoquotidiano)

Giudici, amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore: La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per Visibilia ... prima di dismettere cariche e quote. I Giudici, dopo gli esiti dell'ispezione che hanno ...ansa

Commissariata dal Tribunale Visibilia, la società di cui la Santanchè fu presidente: gravi criticità in conti e gestione: La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore, ossia il commissariamento per la società del gruppo fondato dalla ministra del Turism ...gazzettadiparma

Inwit vince un secondo ricorso al Tar per l'installazione di antenne radio: I Giudici hanno accolto l'eccezione di inammissibilità presentata dal Comune di Arnad per quanto riguarda il ricorso principale di Inwit, ma non quella sui motivi aggiunti. Secondo la sentenza, ...aostaoggi