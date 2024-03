Giudice sportivo Lancio di fumogeni | multati Arezzo e Pescara

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nessun problema con ilper il Rimini pensando alla gara che i biancorossi domenica giocheranno in casa della Lucchese. Niente squalificati anche per i toscani reduci, proprio come il Rimini nella giornata di mercoledì, dall’uscita di scena in Coppa Italia contro il Padova (che proprio come il Catania ha rimontato l’1-0). Nel girone B un turno a Biancu, Montebugnoli, Nanni e Motolese dell’Olbia, Tonti e Sannipoli del Pineto, Podda e Pane del Sestri Levante, Masetti e Risaliti dell’, Saco dell’Ancona, Tunjov del. Poi le ammende, come sempre numerose e salate. Dovrà pagare 1.000 euro ilper le intemperanze dei propri tifosi. Multa di 400 euro all’. A costare cari, in questo caso, ilanciati dai sostenitori toscani che ...

Dopo la straordinaria vittoria del l’Inter contro l’Atalanta, la squadra nerazzurra sarà impegnata lunedì sera contro il Genoa per la ventisettesima giornata ... (inter-news)

Fumogeni durante la gara. Maxi multa: Il Giudice sportivo sanziona l'Us Orbetello per l'uso di fumogeni e materiale pirotecnico durante una partita, infliggendo una multa di 600 euro per recidiva. La tifoseria del club è nota per queste ...lanazione

Campanelli (presidente Osimana): «Mai viste squalifiche simili»: OSIMO «Valutiamo se continuare in un mondo a cui credevamo o lasciare il giocattolo decisamente rotto» ha scritto l’Osimana ieri in una nota diffusa in mattinata, prima ...corriereadriatico

Sputi e lancio di urina agli arbitri: il Giudice sportivo chiude lo stadio Diana per un anno e mezzo: E’ la sanzione choc inflitta dalla Giudice sportivo e diffusa ieri pomeriggio da Roma con il comunicato ufficiale 302 in merito alla gara di Massa Martana, in Umbria, tra i locali dell’Atletico BMG e ...corriereadriatico