Giovanile Cattolica e Sestese Doppio incrocio show

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gol, emozioni e bel gioco nella settima giornata del campionato Giovanissimi B Regionali. Questa la situazione nei due raggruppamenti. Nel girone A la capolista Tau Altopascio supera 3-1 il Fucecchio. Tiene il passo il San Giuliano che ha battuto 3-2 il Ponte 2000; terzo posto del Calci che si è imposto 3-1 sul Pietrasanta. Sale a quota 15 punti il Follonica Gavorrano vincitore 5-1 sul campo dell’Armando Picchi. La Pro Livorno batte 3-1 il Capezzano Pianore. Bel poker del Cecina nel 4-1 alla Bellaria Cappuccini, mentre l’unico pareggio è Don Bosco Fossone e Monteserra 0-0. Nel girone B è durato un solo turno il primato del Prato. La squadra di Boscherini ha perso 3-2 a Scandicci ed è stata scavalcata dallaVirtus. Vincendo 4-2 contro la, i giallorossi dellasono di nuovo da soli in testa alla classifica. ...

Cattolica: a scuola di legalità. Forze dell’ordine e PM Paci in cattedra alla “Filippini”: Tutti a scuola di legalità. Per una settimana, gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Emilio Filippini” di Cattolica hanno avuto la possibilità di prendere parte a lezioni davvero uniche.chiamamicitta

Salute: giovani e sesso, convegno all’Università Pontificia Salesiana: Il pomeriggio sarà dedicato alla lettura dei cambiamenti affettivi nella cultura Giovanile di oggi con l’apporto dei sociologi Mauro Magat e Chiara Giaccardi dell'Università Cattolica di Milano.notizie.tiscali

Roberto Falciola nominato nuovo presidente di Azione Cattolica Torino: L’Azione Cattolica della diocesi di Torino gioisce per la nomina di Roberto Falciola a presidente diocesano per il triennio 2024-2027. Ringraziamo di vero cuore l’Arcivescovo Roberto che non fa mai ...torinoggi