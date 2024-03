Giorni felici in scena al teatro Masaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – Prosegue con successo la stagione 2023/24 deldi San Giovanni Valdarno. Un ricco cartellone frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus . Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti. E dopo il sold out di Ambra Angiolini con Oliva Denaro, dopo Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia martedì 5 marzo arrivano Roberto Abbiati e Monica Demuru. Portano in” di Samuel Beckett, uno spettacolo di Massimiliano Civica. Se Winnie non fosse sepolta in quel “monticello di sabbia”,potrebbe benissimo essere una ...