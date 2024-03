Giorgia Meloni incontra Joe Biden La battuta del presidente USA | «Quando è arrivata le ho cantato Georgia di Ray Charles» – Il video

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il G7 a presidenza italiana avrà tra le sue priorità il «rafforzamento dell’ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà e costruendo la pace per l’Ucraina». Lo ha promesso ladel Consiglio, a Washington per un incontro bilaterale alla Casa Bianca colJoe. Occasione nella quale la premier ha ribadito la partnership strategica esistente tra il Belpaese e gli Usa. Rapporto che sarebbe rafforzato ulteriormente dalla presenza di milioni di italoamericani negli Usa. D’altronde lo stessoha ironizzato al termine del colloquio nello Studio Ovale sull’aver «dato il mio contributo al rafforzamento dei rapporti tra Italia e Usa sposando un italoamericana». Sua moglie Jill Jacobs, all’anagrafe Giacoppo, è infatti figlia di un ...

(Agenzia Vista) Usa, 01 marzo 2024 Le immagini del l'arrivo del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , alla Casa Bianca per incontrare il Presidente Usa ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Usa, 01 marzo 2024 Le immagini del l'arrivo del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , alla Casa Bianca per incontrare il Presidente Usa ... (iltempo)

Un bacio sul capo e un abbraccio tra il Presidente Usa Joe Biden la premier Giorgia Meloni e l'annuncio del trasferimento in Italia di Chico Forti. Due dei ... (leggo)

Casa Bianca,per Biden Meloni è una buona amica, un alleato forte: (ANSA) - WASHINGTON, 01 MAR - "Joe Biden crede che Giorgia Meloni sia una buona amica e un alleato forte che condivide molte preoccupazioni e sfide comuni con gli Usa, e' stata senza dubbio una leader ...notizie.tiscali

Summit Meloni-Biden alla Casa Bianca: “Lavoriamo per una tregua a Gaza”. E il Presidente ringrazia la Premier: “Giorgia è mia amica”: Confronto intenso fra Giorgia Meloni e Joe Biden, che oggi 1 marzo 2024 si sono incontrati alla Casa Bianca dialogando per oltre un’ora. Il summit di Washington è stato utile per fare il punto ...tag24

Meloni annuncia: “Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti”: Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti". La premier Giorgia Meloni ha annunciato così, in un video diffuso a Washington, il suo risultato più tangibile della ...ilsecoloxix