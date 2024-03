Giorgia Meloni in visita in Usa e Canada | i principali appuntamenti

(Di venerdì 1 marzo 2024) e le questioni poste in agenda: sicurezza internazionale e IA La premierè inufficiale in Usa e. Atterrata nella nottata in Maryland, alle 13 ora locale (le 19 in Italia) prenderanno il via gli incontri istituzionali di quello che è il suo secondo viaggio negli Usa. Sul tavolo dei colloqui con il presidente Joe Biden, ipunti dell’agenda del G7, di cui l’Italia ha la presidenza di turno. Non solo Biden, maincontrerà anche il leader canadese Trudeau. I temi di discussione saranno: la difesa del sistema internazionale basato sulla forza del diritto e continuo sostegno all’Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, l’attenzione nei confronti dell’Africa, (il Piano Mattei), la sicurezza nella regione ...

Meloni arrives in USA, set to meet Biden at White House: Italian Premier Giorgia Meloni has landed in the United States, where she will have her second meeting at the White House with US President Joe Biden later on Friday. Italy's duty presidency of the G7 ...ansa

Tensioni tra Giorgia Meloni e il presidente Mattarella: il premierato può cambiare tutto: L’intensificarsi delle tensioni tra il Presidente Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni sulla difesa delle forze dell’ordine. In un contesto politico sempre più acceso, la relazione tra il ...newsmondo

Meloni a Washington, oggi incontro con Biden: La premier Giorgia Meloni è atterrata alla Joint Base Andrews in Maryland e a breve sarà a Washington, prima tappa della sua visita in Nordamerica, per ...lapresse