Giorgia Meloni a Washington | di cosa parlerà stasera alla Casa Bianca con Joe Biden

(Di venerdì 1 marzo 2024) Questa serasarà ricevutadal presidente statunitense Joe. Il primo argomento in agenda per i due leader sarà sicuramente il sostegno all'Ucraina, visti i recenti sviluppi nel conflitto.

Meloni in Usa e Canada, focus sulle priorità del G7: La premier Giorgia Meloni è arrivata in Maryland, per la sua seconda visita alla Casa Bianca prevista per oggi alle 13 ora locale (le 19 in Italia). Ad accoglierla l'ambasciatrice italiana negli Stati ...ansa

Abruzzo, il treno e la rimonta di D’Amico: Marsilio in una bolla di sapone: È tutto un corri corri in Abruzzo. Non per riscoprire la Maiella o Benedetto Croce o Flaiano, ma per misurare la portanza di Giorgia Meloni nel suo fortino nero. L’Aquila, città che l’ha eletta in Par ...ilfattoquotidiano

Indovina chi viene a cena La sinistra al tempo della polarizzazione affettiva: Qualche tempo fa, in un articolo su questo blog, avevo sottolineato il rischio della possibilità dell’avvento del partyism anche in Italia, dopo gli Stati Uniti. Ovvero l’emergere di una polarizzazion ...infoilsole24ore