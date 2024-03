Giochi del Mediterraneo di Taranto | tutto da rifare | la legge di Fitto è incostituzionale | i bandi vanno riscritti con Emiliano Ritardi ormai incolmabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ideldi2026 – 275 milioni di contributi pubblici, preparazione tragicomica che al confronto le Olimpiadi di Milano-Cortina sono quasi un successo organizzativo – assomigliano sempre di più al gioco dell’oca: ogni volta che l’inizio lavori sembra avvicinarsi, si riparte dal via. L’ultima batosta alle speranze di essere pronti per il grande evento, in calendario a giugno 2026, arriva dalla Consulta: la Corte ha dato ragione alla Regione Puglia e dichiaratoil provvedimento con cui il Governo Meloni, ed in particolare il ministro, ha centralizzato e commissariato il Comitato organizzatore. Significa che bisognalae pure i decreti perre le gare. Altro ritardo che si accumula al ...