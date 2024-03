Giochi | Adm a media | E' reato pubblicizzare siti di gioco illegale

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nell'ambito della sua azione di contrasto al, a tutela del cittadino nonché dei concessionari di, ha avuto modo di rilevare che, recentemente, diverse testate giornalistiche online hanno pubblicato articoli nei quali hanno fornito indicazioni e suggerimenti per effettuare giocate con vincita in denaro su piattaforme non riferibili a concessionari e, di fatto, illegali. Lo riferisce Adm su Facebook. Tra le attività di contrasto agli illeciti nel settore del, l'ADM provvede anche all'inibizione dei domini Internet che offrono o sponsorizzano il, reindirizzandoli verso una pagina contenente un'apposita avvertenza. È opportuno ricordare – fa sapere ADM – che la Legge 401 del 13 ...

