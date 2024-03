Giletti a Mediaset dopo flop celebrazioni Rai? Dove potremmo vederlo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 1 marzo 2024) A sette anni dal suo addio, Massimoè tornato inper condurre La Tv Fa 70. La serata speciale dedicata ai 70 anni della televisione italiana, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico che l'ha fortemente criticato. Nessuna festa, nessun clima di gioia, ma un mix di talk e TecheTecheTe' con grandi personaggi dello spettacolo assenti tra cui Gerry Scotti. I rumors sul rientro del giornalista insi sono avuti da quando si è visto chiudere ad aprile 2023 Non è l'Arena su La7. Tornando in, Massimoha percepito grande affetto delle maestranze, i tecnici con cui aveva iniziato la sua carriera e anche l'affetto e l'attenzione dei Vertici non affatto scontata. Nel corso delle ultime interviste, tuttavia, ha definito il suo rientro nell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo ...