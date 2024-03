Gigi D' Alessio inaspettatamente a Sanremo 2025 | una svolta inedita in arrivo?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 marzo 2024) Chi sarà il prossimo capitano a bordo della nave del Festival di? Dopo cinque anni con Amadeus al timone, il panorama musicale italiano è pieno di speculazioni. E tra i nomi che emergono c'è anche quello diD'. Le luci del Festival di2024 si sono appena spente, e già la gente si chiede chi sarà il prossimo direttore artistico di questa storica kermesse canora. Sì, avete capito bene, il nome diD'è sul tavolo, secondo le voci raccolte da Il Fatto Quotidiano. Ma non è l'unico, ci sono altri nomi in lizza per il ruolo. I possibili eredi di Amadeus Entriamo nel vivo delle ipotesi. Oltre aD', anche Alessandro Cattelan e Milly Carlucci sono stati menzionati come potenziali candidati. Entrambi hanno ...