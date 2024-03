Gigi D’Alessio e Denise Esposito aspettano un maschietto o una femminuccia? Il dettaglio non passa inosservato

AAA… cercasi conduttore per il Festival di Sanremo 2025. Dopo cinque anni di successi Amadeus ha deciso di non continuare la sua avventura nella città dei ... (dilei)

In queste ore in rete è spuntato a sorpresa il nome di Gigi D'Alessio per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 L'articolo Sanremo 2025, spunta il nome ... (novella2000)