Giganti e pigmei

(Di venerdì 1 marzo 2024) La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna mi ha riaperto il cuore. Mi sono detta che forse non tutto è perduto in quest’Italia malmessa. Salvini al 3,7% è una goduria. Ma soprattutto mi fa felice la batosta della Meloni. Isabella Curati via email Gentile lettrice, un po’ di pietà per Salvini: è un caso umano. Dopo il voto in Sardegna ha deciso di imbarcarsi come clandestino su un barcone diretto in Libia, dove spera di rifarsi una vita: un viaggio inverso profetizzato dal libro del Gen. Vannacci “Il mondo al contrario”. Scherzi a parte, Salvini è un puzzle sociologico: non s’era mai visto un leader di partito così fatuo, sconclusionato, imbarazzante. Non dimentichiamo che alle europee di cinque anni fa prese il 34% e oggi si misura col 3,7% e presto con altri disastri. Quanto alla Meloni, il mio primo pensiero nell’ascoltare la Todde subito dopo lo spoglio, è stato che abbiamo ...