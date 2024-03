GF | Perla Vatiero ammette attrazione per un concorrente | parole in codice

(Di venerdì 1 marzo 2024) A quanto pare, il flirt che il Grande Fratello sta provando in tutti i modi a creare all'interno della casa esiste eccome. Trae Alessio Faslsone sembra proprio che non ci sia solamente una semplice amicizia come entrambi hanno provato a far credere sempre. I due, durante la scorsa puntata, si sono mostrati anche spazientiti per essere stati messi in una situazione in cui sono totalmente estranei. Se questa, però, è la versione dei fatti che i due ragazzi danno a favore di telecamera, di notte, sotto le coperte, è accaduto tutt'altro. Questa notte, infatti, poco prima che le telecamere si spegnessero per la pausa notturna,si è confidata con Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti in merito a quello che sente per Alessio Falsone. La giovane ha iniziato a parlare in, ma i ...

Perla in crisi per Alessio paragona Mirko a un paio di “scarpe” e parla in codice: gli autori intervengono – VIDEO: Perla Vatiero in crisi per Alessio Falsone paragona Mirko Brunetti a un paio di "scarpe" e parla in codice: gli autori intervengono.blogtivvu

Perla Vatiero parla in codice con Sergio D'Ottavi (di Alessio Falsone) e scoppia il caso al GF: cosa è successo: All'interno della casa del Grande Fratello ci sono varie regole che i concorrenti sono tenuti a rispettare. Ad esempio, non possono nominare nessun tipo di marchio, non potrebbero indossare ...leggo

Grande Fratello, Perla beccata a parlare in codice: stava parlando di Alessio!: Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Perla Vatiero è stata beccata a parlare in codice: ecco cos'è successo.tvdaily