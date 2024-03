Gestione dell’acqua piovana Progetto pilota al via per alleggerire le fogne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una zona umida per raccogliere la pioggia a lato di via Don Vercesi, nei prati del Parco Nord Milano, a sud del quartiere "Villoresi": a Bresso, per una parte di questo quadrante urbano cittadino, al confine con il Comune di Milano, si svilupperà ildella "sostenibile delle acque meteoriche", in grado di drenare l’acqua, di convogliarla in un canale e di portarla verso il parco, creando un piccolo laghetto temporaneo, che sarà assorbito in pochi giorni dal terreno a prato. In questo modo, si alleggeriranno gli impianti fognari dove, da sempre, finisce tutto il flusso piovano che cade nella seconda parte di via Villoresi. Da qualche settimana, tra via Villoresi e via Don Vercesi sono in corso i lavori che "interessano l’ultimo tratto dello storico canale Villoresi, che sarà riattivato ...