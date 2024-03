Germania | soldato spara e uccide quattro persone | morto un bambino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Duetorie avvenute nella notte hanno creato un clima di terrore nel Land della Bassa Sassonia, nelle città di Scheeßel e Bothel, inle vittime in totale, trovate in due abitazioni diverse, ma tra loro collegate. Tra queste anche un. Le duetorie sarebbero avvenute intorno alle 3:30 del mattino e al L'articolo proviene da Il Difforme.

Strage in Germania, soldato spara e uccide 4 persone tra cui un bambino: – Un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato dopo aver presumibilmente ucciso quattro persone tra cui un bambino. E’ successo questa notte nel distretto… Leggi ...informazione

soldato accusato in Germania di aver ucciso ex fidanzata, compagno, figlio e madre: arrestato per omicidio: Strage familiare in Germania. Un soldato tedesco è stato arrestato, nel länder della Bassa Sassonia, con l’accusa di aver ucciso quattro persone: l’ex fidanzata, suo figlio, il nuovo compagno e la ...notizie.virgilio

Orrore in Germania: soldato uccide 4 persone tra cui un bambino. L'uomo è stato arrestato: Un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato dopo aver presumibilmente assassinato nella notte quattro persone, tra cui un bambino, nel distretto di Rotenburg, in Bassa Sassonia. "Non si può ...notizie.tiscali