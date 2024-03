(Di venerdì 1 marzo 2024) Gli spari in Bassa Sassonia, due le scene del crimine secondo la polizia: un'abitazione a Scheeßel e una a Bothel, distretto di Rotenburg Unaavrebbe fatto quattronel Land tedesco della Bassa Sassonia. La polizia è intervenuta alle prime ore di oggi dopo una chiamata proveniente da un'abitazione a Scheeßel, dove si era

Spara e uccide 4 persone tra cui un bambino, arrestato un soldato in Germania: Strage dai contorni ancora poco chiari in Germania. Un soldato della Bundeswehr è sospettato di aver sparato e ucciso quattro persone a Rotenburg, in Bassa Sassonia. La polizia la procura di Verden ...rainews

Germania, strage in famiglia: soldato spara e uccide l'ex fidanzata, il figlio, il nuovo compagno e la mamma: Un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso quattro persone nel Land tedesco della Bassa Sassonia (Germania). Si tratterebbe ... Secondo le informazioni dei media ...leggo

Germania, 4 morti in sparatoria: un bimbo tra le vittime, arrestato un soldato: All'interno dell'abitazione, secondo la polizia, c'erano "diverse vittime". Secondo le informazioni dei media tedeschi, i morti sarebbero 4 tra cui un bambino. La situazione sul terreno è rimasta ...sardegnareporter