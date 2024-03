Genoa in un circolo esclusivissimo | ha messo in difficoltà l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Inter lunedì affronterà ila San Siro. Occhio al Grifone. All’andata, i nerazzurri pareggiarono a Marassi una partita molto dura. BELLA E DIVERTENTE ? L’Inter è come un cesto di ciliegie: una tira l’altra. Troppo buona e bella per smettere di vederla. Contro l’Atalanta, la Beneamata ha trovato il suo undicesimo successo di fila, il nono in campionato in questo inizio di 2024. Terzo successo consecutivo per 4-0 dopo i poker contro Salernitana e Lecce. Insomma, la marcia dell’Inter è praticamente inarrestabile. E a confermarla anche l’intramontabile presidente Massimo Moratti, oggi in visita ad Appiano Gentile dopo quasi una decade. Lunedì, gli ‘Inzaghiani‘ andranno a caccia della ‘dodicesima’ perla per avvicinare ulteriormente l’obiettivo della seconda stella. A San Siro, arriverà ildi Alberto Gilardino, che in questo campionato può ...