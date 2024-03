Genoa | Gilardino sorride per l’Inter | un recupero importante

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Il Cosenza di Serie B recupera una pedina in vista del posticipo di lunedì in casa del capolista. I rossoblù, infatti, hanno ritrovato il difensore Vasquez che si è allenato assieme al gruppo e ha smaltito l'infortunio. Da capire se potrà partire dall'inizio oppure se verrà schierato a partita in corso.