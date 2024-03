Genoa a San Siro contro la storia | a 10 | 85 l'impresa con l'Inter

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo l’ennesimo poker servito in settimana nel recuperol’Atalanta, la capolistatornerà in campo, nel posticipo...

Brusca frenata all'orizzonte nella trattativa per l'acquisizione dell'Everton da parte della 777 Partners . La holding con sede in... (calciomercato)

Avversario peggiore in questo momento non potrebbe esserci. Eppure il Genoa che lunedì sera farà visita all'Inter capolista e schiacciasassi... (calciomercato)

Serie A, Genoa a San Siro contro la storia: a 10,85 su Betflag l'impresa con l'Inter: Inoltre, la formazione di Inzaghi è reduce da dieci vittorie di fila e dieci successi consecutivi a San Siro. Nella loro storia calcistica Inter e Genoa si sono affrontate in Serie A 81 volte con 45 ...insideroma

Davide Ballardini nuovo allenatore del Sassuolo: SASSUOLO (ITALPRESS) – Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo. In mattinata si è liberato dal contratto in essere fino al 2025 con la Cremonese e oggi alle 15 dirigerà al Mapei Center il ...padovanews

Inter-Genoa: venduti 4mila biglietti, l’onda rossoblù sta per avvolgere il Meazza: Inter-Genoa: venduti 4mila biglietti, l'onda rossoblù sta per avvolgere il Meazza. Restano soltanto 400 biglietti per il settore ospiti ...pianetagenoa1893