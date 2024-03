Gennaio nero per il lavoro | 45 morti E aumentano anche gli infortuni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le misure del governo sono per ora solo sulla carta e la patente a crediti per le imprese, legata alla sicurezza sul, partirà solo a ottobre. Isul, però, non attendono le leggi e le nuove norme. E così solo agli incidenti con esito mortale sono stati 45 – fanno sapere dall’Inail – il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Ma in due mesi il numero dei decessi potrebbe salire a 120. Dunque, la strage silenziosa sulsegna ancora numeri in crescita, nonostante gli allarmi e le denunce di questi mesi e delle ultime settimane, dopo la tragedia di Firenze. E questa volta sono le donne segnare l’aumento maggiore: secondo l’istituto sono 40 (stabili) i decessi maschili, mentre le donne sono 5 (2 in più sull’anno precedente). Glinel ...