Gender | il Papa si schiera | “il pericolo più brutto del nostro tempo”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar –Francesco oggi si èto apertamente contro l’ideologia: l’occasione è stata l’udienza ai partecipanti del convegno “Uomo-Donna immagine di Dio”, in cui il pontefice è tornato sulla questione. Il: “cancellare la differenza è cancellare l’umanità” Secondo Bergoglio è “questo incontro fra uomini e donne, perché oggi ilpiùè l’ideologia del, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione“. Ilnon è nuovo ad uscite del genere, dopo un primo ...

Per il Papa il Gender è “il pericolo più brutto”. Panico a sinistra: Il Papa durante l'udienza con il Centro di ricerca e antropologia delle vocazioni - Vatican Media Cancellare le differenze tra uomo e donna oggi significa… Leggi ...informazione

Il Papa (in ripresa ma ancora raffreddato) contro il Gender: «Pericolo più brutto dei nostri tempi»: Papa Francesco torna a scagliarsi contro il Gender. Condannata come ideologia già in molte occasioni, oggi Francesco, con parole a braccio, ha parlato del Gender come del «pericolo più brutto dei ...unionesarda

Papa “Il pericolo più brutto è l’ideologia del Gender”: ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del Gender, che annulla le differenze”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso di un incontro in Vaticano con i partecipanti al Convegno ...reggiotv