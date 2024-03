GDF Arezzo | firma protocollo per tutela economia legale e distretti industriali

(Di venerdì 1 marzo 2024) Oggi, presso la Camera di Commercio di, è stato siglato un crucialetra la Camera stessa, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza die Siena. Questo accordo mira a preservare l’e iproduttivi delle province, dal settore orafo a quello farmaceutico. La collaborazione consentirà scambi di informazioni per contrastare irregolarità e frodi, promuovendo la legalità e un mercato competitivo. Ilsi estende anche alla segnalazione di mancati depositi dei bilanci delle imprese e alla promozione di informazioni e formazione. Il Presidente Massimo Guasconi sottolinea l’impegno congiunto per contrastare comportamenti illeciti e preservare le attività imprenditoriali die Siena. L'articolo ...

GDF Avellino - Sequestrato impianto di autolavaggio non a norma. Aveva anche un lavoratore impegnato a nero: Nell’ambito della quotidiana e costante attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando ...reportweb.tv

GDF Reggio Emilia - Operazione MINEFIELD - Smantellata oranizzazione criminale nazionale: Dall’alba di questa mattina, oltre 350 militari tra Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri Reparti unitamente ...reportweb.tv

GdF Arezzo scopre 139 operai in nero in ditte oro e edili: Nelle verifiche alle ditte edili sanzioni per oltre 300.000 euro, trovate imposte evase per circa 3.300.000 euro, denunciati due amministratori per reati fiscali. (ANSA). Tags: GdF Arezzo scopre 139 ...espansionetv