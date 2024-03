Gaza muore | e l’Europa sta a guardare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ursula von der Leyen, incredibilmente presidente della Commissione Ue, si dice “profondamente turbata dalle immagini provenienti da”, dove ieri notte, al nord della Striscia, un centinaio di palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti mentre tentavano di rifornirsi di cibo presso un convoglio di camion umanitari: non abbastanza turbata, però, per chiedere un cessate il fuoco immediato. Le vittime innocenti e affamate sono state uccise dall’esercito israeliano, il famigerato Idf, che gli ha puntato addosso fucili – loro dicono di averne colpite una decina, non di più, le altre sarebbero vittime di se stesse, calpestate dai vicini – mentre con i droni killer guardano la follia accorrere al camion pieno di farina come fosse un miraggio: per chi guardava dal drone, invece, era come fosse su un videogioco – del resto, i militari sono stati addestrati alla ...