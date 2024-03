Gaza | 17 agenzie umanitarie chiedono all' Ue di rifinanziare l' Unrwa Commissione Europea | Pronti 50 milioni di €

Tagliare i finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ( Unrwa ) avrà "conseguenze catastrofiche" per Gaza: lo hanno affermato oggi ... (quotidiano)

"So che non tutti sono d'accordo in quest'aula, ma bisogna ripristinare tutti i fondi a ong e agenzie Onu che si occupano di sostenere la popolazione ... (quotidiano)

Gaza, gli Stati Uniti pongono il veto dichiarazione di condanna della strage: "I fatti devono essere chiariti": Solo due giorni fa il delegato in Palestina dell'Onu per i rifugiati ha accusato Israele di affamare deliberatamente la Striscia di Gaza. Dall'arresto dei 12 dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni ...tg.la7

“GoFundMe blocca gli aiuti per Gaza”: cosa sta succedendo alla piattaforma di beneficenza: Perché non arrivano i soldi a Gaza GoFundMe è un'azienda statunitense e deve rispettare ... Altre organizzazioni umanitarie, come l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati o il Programma ...fanpage

Mo: delegazione Pd al valico di Rafah: Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Una delegazione del Partito Democratico si recherà al valico di Rafah nell’ambito della missione promossa dall’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e s ...lanuovasardegna