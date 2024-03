Galliani | 'Obiettivo Europa? Mi incazzo coi signori di Monza che si lamentano per le sconfitte con le big Il futuro di Di Gregorio'

Okafor: «Avevo altre opzioni in estate ma ho scelto il Milan». Poi svela il retroscena sul suo arrivo in Italia: Avevano i migliori calciatori in rosa, ha vinto la Champions League per 7 volte. Come potevo non ammirarlo Il mio Obiettivo da bambino era raggiungere un livello di squadra così alto. Ora ci sono.milannews24

Monza, Galliani: "Di Gregorio Di lui non ho parlato con nessuno": Galliani ha inoltre discusso del momento attuale che sta attraversando ... Poi spazio al campionato dove “il Monza non si è mai posto l’Obiettivo di andare o non andare in Europa. Il primo Obiettivo è ...tuttojuve

Juve e Inter su Di Gregorio, Galliani: “Non ho sentito nessuno. Monza senza limiti”: Il Ceo del Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare del momento dei brianzoli e dei rumors di mercato su Di Gregorio ...calciomercato